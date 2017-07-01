Германия нашла российский след в кибератаках на ОБСЕ

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на немецкий бундестаг. Есть признаки, указывающие на связь APT28 с российскими источниками", – подчеркнул Масен.
Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что серверы ОБСЕ подверглись масштабной хакерской атаке в конце октября.
Источник: korrespondent.net
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