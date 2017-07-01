Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2017, суббота, 14:48
-21°C
Завтра -16°C
-21°C
Завтра -16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
07. 01. 2017

Взрыв на севере Сирии: 25 жертв

В результате взрыва в городе Аазаз на севере Сирии погибли 25 человек, еще десятки получили ранения. Об этом  сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники в субботу, 7 января.

По данным СМИ, в городе взорвался заминированный автомобиль.

Отметим, Аазаз находится в десяти километрах от турецкой границы.

Напомним, на 23 января в Астане запланированы очередные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Результатом новых переговоров может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от этих переговоров.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.