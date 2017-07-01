Стрельба в аэропорту Флориды: задержан ветеран войны в Ираке

Полиция Флориды допрашивает мужчину, подозреваемого в стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл, в результате которой погибли пять человек, еще восемь получили ранения.

Подозреваемый - 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке. По данным американских СМИ, Сантьяго был уволен из Национальной гвардии Аляски за неудовлетворительную работу.

Власти сообщили, что пока не исключают терроризм из списка возможных мотивов нападавшего.

Американские СМИ сообщили, что мужчина, возможно, страдал от психического расстройства. По некоторым данным, он заявлял, что правительство контролировало его разум и заставляло смотреть видео джихадистов.

Молодой человек, одетый в футболку со "Звездными войнами", прилетел из Аляски, сообщили власти.

Ожидается, что Сантьяго предстанет перед судом в понедельник.

Напомним, нападавший открыл огонь около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала. По словам очевидцев, он шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря.

Источник: korrespondent.net