Взрыв в Сирии: число жертв выросло до 60

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя гражданской обороны города.
По словам собеседника агентства, заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда. Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
В свою очередь Al Jazeera со ссылкой на наблюдателей и местных жителей сообщает о 43 погибших. Ответственность за теракт на себя пока не взяла ни одна группировка.
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Напомним, взрыв в Аазазе прогремел на многолюдном рынке в субботу, 7 января.
Источник: korrespondent.net
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