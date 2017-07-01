На Тайване 500 детей отравились школьными обедами

На Тайване, в городе Тайбэй по меньшей мере 498 школьников отравилась некачественными школьными обедами.
Как передает в субботу, 7 декабря, CNA, ссылаясь на городской департамент образования, симптомы отравления стали проявляться у учащихся четырех начальных школ Тайбэя в пятницу.
У семерых детей диагностирован гастроэнтерит, однако госпитализация не понадобилась. Местные власти постановили приостановить работу фирм, поставлявших питание в эти учебные заведения, а также для профилактики еще в 19 школ.
Образцы еды были направлены на экспертизу, результаты которой ожидаются ориентировочно через две недели.
Как сообщал Корреспондент.net, число жертв отравленного самогона в Пакистане превысило 40.
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Источник: korrespondent.net
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