На Тайване 500 детей отравились школьными обедами

На Тайване, в городе Тайбэй по меньшей мере 498 школьников отравилась некачественными школьными обедами.

Как передает в субботу, 7 декабря, CNA, ссылаясь на городской департамент образования, симптомы отравления стали проявляться у учащихся четырех начальных школ Тайбэя в пятницу.

У семерых детей диагностирован гастроэнтерит, однако госпитализация не понадобилась. Местные власти постановили приостановить работу фирм, поставлявших питание в эти учебные заведения, а также для профилактики еще в 19 школ.

Образцы еды были направлены на экспертизу, результаты которой ожидаются ориентировочно через две недели.

Как сообщал Корреспондент.net, число жертв отравленного самогона в Пакистане превысило 40.