В Польше десять человек погибли от морозов

Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек. Как передает AFP, ссылаясь на заявление местных властей, семь человек скончались в пятницу, еще три жертвы были обнаружены в субботу.

Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до минус 14 градусов. Полиция призывает население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв морозов может возрасти.

Как сообщал Корреспондент.net, на Донетчине от переохлаждения умерли 11 человек.

Украину ждет сильное похолодание

Источник: korrespondent.net