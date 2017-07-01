В Польше десять человек погибли от морозов

Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек. Как передает AFP, ссылаясь на заявление местных властей, семь человек скончались в пятницу, еще три жертвы были обнаружены в субботу.
Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до минус 14 градусов. Полиция призывает население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв морозов может возрасти.
Как сообщал Корреспондент.net, на Донетчине от переохлаждения умерли 11 человек.
Украину ждет сильное похолодание
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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