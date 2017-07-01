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07. 01. 2017

Багдад договорился с Турцией о выводе войск

Ирак и Турция договорились о выводе турецких войск с военной базы на севере страны около населенного пункта Баашика.

Как заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, достигнута договоренность относительно требования Ирака о выводе турецких войск из Баашики, передает As Sumaria.

В декабре 2015 года Турция ввела войска на север Ирака для борьбы против боевиков "Исламского государства". В Ираке этот акт расценили как нарушение суверенитета, потребовав от Турции вывести войска со своей территории.

В лагере Баашика под контролем Турции проходили военную подготовку курдские добровольцы, принимавшие участие в борьбе против ИГИЛ.

Как сообщал Корреспондент.net, Ирак открыл второй фронт борьбы с ИГ. 

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Источник: korrespondent.net

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