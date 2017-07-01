Фонд Сороса осудил позицию Пинчука

Международный фонд Возрождение не разделяет взглядов Виктора Пинчука, изложенных в его статье для Wall Street Journal.
Одновременно с этим, фонд продолжит работу в рамках совместных с фондом Пинчука проектов, сказано в заявлении, размещенном в субботу, 7 января на сайте Фонда.
В частности, Фонд не разделяет предложенный Пинчуком отказ от курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, считая европейские нормы и ценности необходимым для Украины ориентиром.
Кроме того, в Фонде не считают, что вынесение "за скобки" вопроса Крыма и реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса на условиях РФ сделает Украину жизнеспособным государством.
В то же время фонд продолжит выполнять свои партнерские обязательства в совместных с фондом Пинчука проектах.
Так, в январе текущего года Возрождение поддержит посещение группой политиков, чиновников и независимых экспертов Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщал Корреспондент.net, 30 декабря Виктор Пинчук предложил Украине забыть о ЕС и НАТО.
Посол Украины в США отреагировал на статью Пинчука
Источник: korrespondent.net
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