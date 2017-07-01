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07. 01. 2017

В Чернигове загорелся мебельный цех

В Чернигове в ночь на субботу, 7 января, произошел пожар в мебельном цехе. В результате возгорания сгорела кровля цеха на площади 1000 кв. м, четыре станка для изготовления мебели и материалы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

В связи с поздним сообщением о пожаре, существовала угроза распространения огня на другие части здания. Поэтому, к месту ЧП были привлечены дополнительные силы и средства.

Возгорание удалось ликвидировать, причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 января во Львове загорелся завод Электрон. 

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Источник: korrespondent.net

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