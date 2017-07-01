СБУ предупредит Савченко по спискам пленных

Служба безопасности Украины (СБУ) предостерегает народного депутата Надежду Савченко от обнародования списков пленных и пропавших без вести на Донбассе.

Как заявил в субботу, 7 января, в эфире 112 Украина советник главы СБУ Юрий Тандит, ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только пленным, но и их близким и родственникам.

"…мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", – сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко по данному вопросу.

Как сообщал Корреспондент.net, Надежда Савченко хочет встречи с главами ЛДНР в Киеве.