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07. 01. 2017

СБУ предупредит Савченко по спискам пленных

Служба безопасности Украины (СБУ) предостерегает народного депутата Надежду Савченко от обнародования списков пленных и пропавших без вести на Донбассе.

Как заявил в субботу, 7 января, в эфире 112 Украина советник главы СБУ Юрий Тандит, ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только пленным, но и их близким и родственникам. 

"…мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", – сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко по данному вопросу.

Как сообщал Корреспондент.net, Надежда Савченко хочет встречи с главами ЛДНР в Киеве. 

В ДНР снова хотят встретиться с Савченко

Источник: korrespondent.net

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