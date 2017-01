Спецслужбы не смогли доказать влияние кибератак на выборы – Трамп

Спецслужбам США не удалось доказать влияние кибератак, в которых обвиняют РФ, на исход американских выборов. Об этом в субботу, 7 января, у себя в Twitter заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Разведка с очень большой достоверностью установила: нет никаких доказательств, что взлом повлиял на результаты выборов. Машиныдляголосованиязатронутынебыли!" – написал Трамп.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!

Также политик считает, что в США активно обсуждают кибератаки на серверы Демократической партии в связи с проигрышем демократов на выборах.

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!