Спецслужбы не смогли доказать влияние кибератак на выборы – Трамп

Спецслужбам США не удалось доказать влияние кибератак, в которых обвиняют РФ, на исход американских выборов. Об этом в субботу, 7 января, у себя в Twitter заявил избранный президент США Дональд Трамп.
"Разведка с очень большой достоверностью установила: нет никаких доказательств, что взлом повлиял на результаты выборов. Машиныдляголосованиязатронутынебыли!" – написал Трамп.
Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января2017 г.
Также политик считает, что в США активно обсуждают кибератаки на серверы Демократической партии в связи с проигрышем демократов на выборах.
Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января2017 г.
Как сообщал Корреспондент.net, Дональд Трамп создаст команду по противодействию хакерам.
Трамп: Кибератаки РФ не повлияли на исход выборов
Источник: korrespondent.net
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