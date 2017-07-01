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07. 01. 2017

В торговом центре Москвы включили гимн Украины

В одном из торговых центров Москвы неизвестные хакеры включили гимн Украины. Инцидент случился в четверг, 5 января.

Видео было опубликовано на Youtube. В подписи к видео указано, что гимн включили украинские хакеры.

Ролик длится две минуты, на нем можно увидеть реакцию людей, находящихся в этот момент в торговом центре.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 октября хакеры включили крымчанам гимн Украины. 

Утром 24 августа в Донецке звучал гимн Украины

Источник: korrespondent.net

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