В торговом центре Москвы включили гимн Украины

В одном из торговых центров Москвы неизвестные хакеры включили гимн Украины. Инцидент случился в четверг, 5 января.
Видео было опубликовано на Youtube. В подписи к видео указано, что гимн включили украинские хакеры.
Ролик длится две минуты, на нем можно увидеть реакцию людей, находящихся в этот момент в торговом центре.
Как сообщал Корреспондент.net, 7 октября хакеры включили крымчанам гимн Украины.
Утром 24 августа в Донецке звучал гимн Украины
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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