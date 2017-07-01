В Газпроме заявили о рекордном экспорте газа

Российский монополист Газпром устанавливает рекорды по экспорту газа в 2017 году. Так, 6 января поставка составила 615,5 млн куб. м за сутки.
Как сообщает пресс-служба компании, 5 января был зафиксирован предыдущий рекорд – 614,6 млн куб. м газа.
По словам председателя правления Газпрома Алексея Миллера, компания вышла на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке.
Также в компании сообщили о том, что в условиях повышенного спроса на газ в Европе, Газпром три дня подряд (4, 5 и 6 января) зафиксировал новый рекордный объем поставки газа по Северному потоку – 165,2 млн куб. м в сутки.
Как сообщал Корреспондент.net, транзит газа через Украину в ЕС вырос на 23%.
РФ установила рекорд поставок по Северному потоку
Источник: korrespondent.net
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