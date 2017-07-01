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07. 01. 2017

В России обещают "жесткий ответ" на размещение военных в Европе

США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, – вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует", – сказал Клинцевич.

Политик добавил, что у него нет сомнений, что Россия обеспечит свою безопасность.

"В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", – резюмировал он.

Как сообщал Корреспондент.net, в Польшу прибудет военный контингент из США. 

США отправят третью военную бригаду в Европу

Источник: korrespondent.net

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