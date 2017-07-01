Россия будет уважать нас больше – Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 7 января, у себя в Twitter высказался за хорошие отношения с Российской Федерацией, назвав дураками тех, кто против этого.

Такое мнение политик озвучил в трех твитах подряд.

"Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая вещь, а не плохая. Только "тупые" люди или дураки думают что это плохо!", – написал Трамп.

По его мнению, в мире и так достаточно проблем.

"При мне, как президенте, Россия будет уважать нас намного больше, чем теперь. И обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих огромных и насущных мировых проблем и вопросов", – резюмировал Трамп.

Скриншот сообщений Дональда Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что спецслужбы не доказали вмешательство РФ в американские выборы.