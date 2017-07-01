Убийство посла РФ в Турции: арестованы пять человек

В рамках расследования покушения на посла России в Турции Андрея Карлова арестованы пять человек. Как сообщает в субботу, 7 января, Anadolu четверо из них – сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД.

Пятый арестованный – активист движения Фетуллаха Гюлена (FETO) Сулейман Эрген, курировавший сторонников FETO из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и Алтынташ.

Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в принадлежности к вооруженной террористической организации.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему полиция убила на месте убийцу российского посла Андрея Карлова.

Также сообщалось, что турецкие правоохранители отпустили всех родственников Алтынташа, которых задержали вскоре после убийства посла РФ.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок".

Источник: korrespondent.net