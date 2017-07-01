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07. 01. 2017

Суд разрешил задержание Януковича и Захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по так называемому "церковному делу". Об этом сказано в соответствующих постановлениях решений суда.

Так, 3 января суд, по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

Напомним, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Следствие считает, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря Печерский райсуд Киева разрешил задержать Виктора Януковича и доставить его в суд. 

Суд отказал защите Януковича в отводе судьи

Источник: korrespondent.net

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