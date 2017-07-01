В Марокко десять человек заживо сгорели в ДТП

По меньшей мере десять человек сгорели заживо, еще 22 получили ранения в результате автомобильной аварии на юге Марокко.
Как сообщает Voaafrique, ДТП случилось на 41-м километре трассы, следующей в город Агадир. Автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего машины охватил огонь.
Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете в Марракеш, остальных госпитализировали в Агадире. Расследование происшествия продолжается.
Как сообщал Корреспондент.net, 1 января в аварии на юге Германии погибли шесть человек.
В Турции перевернулся автобус, погибли дети
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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