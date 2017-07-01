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07. 01. 2017

В Марокко десять человек заживо сгорели в ДТП

По меньшей мере десять человек сгорели заживо, еще 22 получили ранения в результате автомобильной аварии на юге Марокко.

Как сообщает Voaafrique, ДТП случилось на 41-м километре трассы, следующей в город Агадир. Автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего машины охватил огонь. 

Тяжело пострадавших эвакуировали на вертолете в Марракеш, остальных госпитализировали в Агадире. Расследование происшествия продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 января в аварии на юге Германии погибли шесть человек. 

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Источник: korrespondent.net

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