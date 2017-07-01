В Польшу прибыли первые военные из США

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.

Как сообщает DW, самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve. Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Европе, третью бригаду разместят отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

Кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Как сообщал Корреспондент.net, в Польшу прибудет военный контингент из США.