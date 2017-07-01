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07. 01. 2017

Нацразведку США возглавит человек из российского санкционного списка

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост директора Национальной разведки США. Им станет экс-сенатор от штата Индиана Дэниэл Коутс.

Как сообщили в команде республиканца, Трамп полностью уверен в том, что именно Коутс должен занять пост директора национальной разведки.

О самом Коутсе известно, что он неоднократно делал антироссийские заявления. Кроме того, бывший сенатор включен в санкционный список МИД РФ, в который вошли несколько чиновников и парламентариев США.

Ранее было названо первое решение Трампа на посту президента. 

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Источник: korrespondent.net

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