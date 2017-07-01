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07. 01. 2017

ДНР ограничила ввоз продуктов с украинской стороны

В самопровозглашенной ДНР ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека.

Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, в ноябре прошлого года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.

Однако позже на блокпосту так называемой ДНР наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд. 

"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", – сказано в сообщении организации.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании "кормильцев" ЛДНР. 

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Источник: korrespondent.net

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