ДНР ограничила ввоз продуктов с украинской стороны

В самопровозглашенной ДНР ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека.

Как сказано в отчете СММ ОБСЕ, в ноябре прошлого года максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, был увеличен с 50 до 75 кг на одного человека.

Однако позже на блокпосту так называемой ДНР наблюдатели ОБСЕ зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", – сказано в сообщении организации.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании "кормильцев" ЛДНР.