В Европе от холодов погибли более 20 человек

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Как пишет в субботу, 7 января, DW, жертвами морозов стали уже более двадцати человек.

Холоднее всего было в горах Лапландии, там термометр показывал около 42 градусов мороза. Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала за минус 20 градусов.

В Италии жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Кроме того, снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. В Германии в горных районах Баварии температура опустилась до минус 27 градусов.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступили также из Чехии, Греции и России.

Как сообщал Корреспондент.net, в Польше десять человек погибли от морозов.

Синоптики предупредили о метели в Киеве