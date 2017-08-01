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08. 01. 2017

Непогода в Украине: закрыты трассы в пяти областях

 
В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях из-за непогоды ограничено движение для всех категорий транспортных средств, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
 
В Одесской области с 18.00 7 января ограничено движение на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области (дороги Киев – Одесса где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).
 
В Днепропетровской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье; в Кировоградской и Николаевской областях – на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в Херсон).
 
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты страны работают в обычном режиме.
 
Также сообщается, что в субботу из-за непогоды обесточен 31 населенный пункт в четырех областях: Одесской – 22 н.п., Херсонской – 1 н.п., Николаевской – 7 н.п., Волынской – 1 н.п . К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине объявили штормовое предупреждение
 
Ранее днем сообщалось, что в Одесской области на трассе Одесс-Рени из-за непогоды в пробке застряли около 35 автомобилей с 70 людьми.

Источник: korrespondent.net

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