Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.

"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала ABC News по поводу сообщений в соцсети избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Керри выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", – подчеркнул он.



В Швеции ввели в обращение слово "трампизация"

Напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден посоветовал Трампу повзрослеть. Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.

Источник: korrespondent.net