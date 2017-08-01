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08. 01. 2017

Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter

 
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.
 
"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала ABC News по поводу сообщений в соцсети избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.
 
Керри выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден посоветовал Трампу повзрослеть. Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.

Источник: korrespondent.net

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