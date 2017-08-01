Установлена личность стамбульского стрелка

Полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января, сообщает Daily Sabah.
Отмечается, что террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан.
Полиция в настоящее время продолжает поиски преступника.
По данным расследования, террорист произвел более 180 выстрелов, сменив шесть обойм. После атаки, которая длилась примерно семь минут, он зашел на кухню, где провел примерно 13 минут, а после переоделся, выбежал из клуба и уехал на такси.
Теракт в Стамбуле: задержаны 12 человек
Напомним, в результате теракта в клубе Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ.
Источник: korrespondent.net
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