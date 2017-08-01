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08. 01. 2017

Порошенко доложили о ситуации с непогодой

 
Ситуация в областях, где наблюдается осложнение погодных условий, стабильная. В областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме. Об этом президенту Петру Порошенко доложил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба главы государства.
 
По словам Чечеткина, в настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Всех, кто нуждается в помощи, работники ГосЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.
 
Чиновник также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18:00 7 января.
 
В координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГосЧС также привлечена к ликвидации крупной аварии теплосети в Приморском районе города Одессы. Там 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад.
 
В остальных областях Украины, по словам Чечеткина, ситуация стабильная и под постоянным контролем спасателей.

На Закарпатье лавины сошли на трассы
 
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ограничено движение транспорта.

Источник: korrespondent.net

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