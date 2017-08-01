В Литве закрыли телешоу из-за наци-приветствия

В Литве закрыли телепрограмму Угадай мелодию из-за продемонстрированного в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил заместитель генерального директора литовского государственного телевидения (LRT), транслировавшего передачу, Римвидас Палецкис, передает телеканал.



Во время записи передачи участница, актриса Аста Баукуте, угадав название песни, автор которой является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе, прокричав "еврей".

"Это остро контрастирует с ценностями, которые продвигает LRT", – заявил Палецкис, отметив, что был шокирован, когда увидел этот эпизод передачи.

Он принес извинения телезрителям, добавив, что канал отменил субботние съемки следующего выпуска Угадай мелодию и закрыл передачу.

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Напомним, ранее в Польше двух украинцев приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно за демонстрацию нацистского приветствия на территории бывшего концлагеря Майданек.

Источник: korrespondent.net