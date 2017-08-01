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08. 01. 2017

Мороз остановил движение поездов между Бельгией и Люксембургом

 
Железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом прекращено из-за холодов передает Интерфакс.
 
Движение поездов прервано на линии между Намюром (Валлония) и Люксембургом. График движения поездов не возобновится до утра воскресенья, 8 января.
 
Также затруднена работа аэропорта Брюсселя, из-за гололеда временно закрыта посадочная полоса. 
 
Причиной сбоя стало сильное похолодание, в частности обрушившиеся на часть Европы ледяных дождях.
 
Власти также предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях и советуют им не выезжать на автомобилях без необходимости. 

На трассе в Одесской области застряли 70 человек
 
Напомним, из-за непогоды в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины ограничено движение транспорта.

Источник: korrespondent.net

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