Атака во Флориде: стрелку грозит смертная казнь

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды. Эстебану Сантьяго грозит смертная казнь, передает РИА Новости.
Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.
Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор.
По данным следователей, обвиняемый приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора.
Напомним, днем 6 января нападавший открыл огонь в зале выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида). Погибли пять человек, еще 45 получили ранения.
Стрельба в аэропорту Флориды: число пострадавших возросло
В атаке подозревается 26-летний латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Сантьяго – ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.
Источник: korrespondent.net
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