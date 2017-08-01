Атака во Флориде: стрелку грозит смертная казнь

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды. Эстебану Сантьяго грозит смертная казнь, передает РИА Новости.

Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор.

По данным следователей, обвиняемый приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора.

Напомним, днем 6 января нападавший открыл огонь в зале выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла (штат Флорида). Погибли пять человек, еще 45 получили ранения.



Стрельба в аэропорту Флориды: число пострадавших возросло

В атаке подозревается 26-летний латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Сантьяго – ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

Источник: korrespondent.net