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08. 01. 2017

В Канаде более 100 автомобилей столкнулись из-за снегопада

 
Более 100 автомобилей столкнулись в 70 км к востоку от Торонто (Канада) из-за сильных снегопадов, сообщает СBS.
 
По данным полиции, закрыта трасса между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп.
 
В результате ДТП жертв нет, однако многие люди были госпитализированы.

На Одесчине тройное ДТП из-за снежной бури
 
Ранее сообщалось, что в Киеве на Бориспольской трассе столкнулись пять автомобилей.

Источник: korrespondent.net

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