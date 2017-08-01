В Канаде более 100 автомобилей столкнулись из-за снегопада

Более 100 автомобилей столкнулись в 70 км к востоку от Торонто (Канада) из-за сильных снегопадов, сообщает СBS.

По данным полиции, закрыта трасса между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп.

В результате ДТП жертв нет, однако многие люди были госпитализированы.



На Одесчине тройное ДТП из-за снежной бури

Ранее сообщалось, что в Киеве на Бориспольской трассе столкнулись пять автомобилей.

Источник: korrespondent.net