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08. 01. 2017

Мужчина напал на двух священников в папской базилике в Риме

 
Мужчина напал на двух священнослужителей в церкви Санта-Мария Маджоре, одной из четырех главных базилик Рима, сообщает Интерфакс.
 
Злоумышленник ранил священников осколком бутылки. 
 
Один из пострадавших госпитализирован с серьезными порезами лица, другой получил легкие ранения.
 
Полиция задержала нападавшего, им оказался 42-летний уроженец провинции Фрозиноне в центральной Италии. Его мотивы пока неизвестны.

Во Франции православного священника в рясе приняли за террориста
 
Напомним, на Закарпатье священник сбил насмерть трех женщин.

Источник: korrespondent.net

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