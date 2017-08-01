Министр энергетики Турции обвинил хакеров из США в кибератаках

Министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его министерство подверглось кибератакам из США, передает РИА Новости.

"Вчера мы были свидетелями массивной кибератаки из США. Такие атаки на разные департаменты министерства энергетики происходили систематически, однако мы отразили их все", – заявил он.

В последнее время жители Стамбула и окружающих городов жаловались на отключения электричества.



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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в кибервойне.

Источник: korrespondent.net