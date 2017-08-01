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08. 01. 2017

Полиция задержала трех сторонников ДНР

 
Полиция Донецкой области задержала трех жителей Константиновки, которые в 2014 году поддерживали ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
 
"Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции Константиновка ЛО – станции Славянск. Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года", – написал он.
 
Двое других задержанных стояли на блокпостах сепаратистов, денег за это не получали.
 
"После того, как боевиков ДНР погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", – сообщил Аброськин.
 

В ДНР заявили о задержании за шпионаж гражданина Украины
 
Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании сепаратиста с паспортом ДНР.

Источник: korrespondent.net

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