Полиция задержала трех сторонников ДНР

Полиция Донецкой области задержала трех жителей Константиновки, которые в 2014 году поддерживали ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции Константиновка ЛО – станции Славянск. Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года", – написал он.

Двое других задержанных стояли на блокпостах сепаратистов, денег за это не получали.

"После того, как боевиков ДНР погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", – сообщил Аброськин.



В ДНР заявили о задержании за шпионаж гражданина Украины



Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании сепаратиста с паспортом ДНР.

Источник: korrespondent.net