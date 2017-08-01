Из турецкого МИД уволили 350 дипломатов

Из Министерства иностранных дел Турции уволены 350 дипломатов из-за приверженности к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, передает Turkish Minute.

Министр сообщил, что из ведомства были уволены 408 человек, 350 из которых являются дипломатами.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.



За связи с Гюленом в Турции арестовано 35 тысяч человек

За предполагаемые связи с Фетхуллой Гюленом были уволены более 10 000 человек.

Источник: korrespondent.net