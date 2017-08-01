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08. 01. 2017

Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй

 
Избранный президент США Дональд Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом Трамп написал в Twitter.
 
"С большим нетерпением жду встречи с премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне весной", – написал политик.
 
При этом Трамп отметил, что "Великобритания давний и совершенно особенный союзник США".

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.

Трамп провел первую встречу с японским премьером
 
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй весной посетит США для встречи с Трампом.

Источник: korrespondent.net

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