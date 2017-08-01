Итоги 07.01: Снежный плен и танкисты США в Польше

Суд разрешил задержать Януковича по "церковному делу"

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по так называемому "церковному делу". Об этом сказано в соответствующих постановлениях решений суда.

Первые американские военные прибыли в Польшу

Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve. Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В России пообещали "жесткий ответ" на размещение военных НАТО в Европе.

ДНР ограничила ввоз продуктов гражданами с украинской стороны

В самопровозглашенной ДНР ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", – сказано в сообщении организации.

Более 20 человек стали жертвами холодов в Европе

Потоки холодного воздуха из Скандинавии привели к аномально низким температурам по всей Европе. Холоднее всего было в горах Лапландии, там термометр показывал около 42 градусов мороза. Жертвами морозов стали уже более двадцати человек.

Полиция установила личность стрелка в ночном клубе Стамбула

Полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января.Террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан. Поиски преступникапродолжаются.

В теракте в Сирии погибли 60 человек

В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской провинции Алеппо погибли 60 человек, еще 50 ранены. Заминированный автомобиль взорвался вблизи местного суда. Ответственность за теракт на себя пока не взяла ни одна группировка.

Снегопады парализовали движение на юге Украины

В Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в пяти областях (Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской).

В Одесской области заносы в некоторых случаях составляют более двух метров. На трассе Одесс-Рени из-за непогоды в пробке застряли около 35 автомобилей с 70 людьми.

Из-за непогоды был обесточен 31 населенный пункт в четырех областях: Одесской – 22 н.п., Херсонской – 1 н.п., Николаевской – 7 н.п., Волынской – 1 н.п.

Вечером о ситуации с борьбой с непогодой доложили президенту Петру Порошенко.

Источник: korrespondent.net