Сирия утвердила программу по восстановлению Алеппо

Правительство Сирии утвердило программу работ по восстановлению города Алеппо, сообщает агентство SANA.
Программа включает в себя открытие дорог, обеспечение города водой и электричеством. Власти также должны будут оценить разрушения и решить какие здания могут быть отремонтированы.
Также был согласован срочный план для Минобразования по ремонту 50 школ в восточных районах города в течение шести месяцев. К началу следующего учебного года планируется восстановить 100 школ.
Правительство поручило Министерству внутренних дел начать патрулирование и отремонтировать полицейские участки.
В секторе здравоохранения план работы включает в себя восстановление пяти медицинских центров и двух больниц.
Кроме того предусматривается реконструкция железной дороги и аэропорта.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в восточном Алеппо сирийские правительственные войска под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда ценные вещи.
Случаи мародерства фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.
Источник: korrespondent.net
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