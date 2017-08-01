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08. 01. 2017

Сирия утвердила программу по восстановлению Алеппо

Правительство Сирии утвердило программу работ по восстановлению города Алеппо, сообщает агентство SANA.

Программа включает в себя открытие дорог, обеспечение города водой и электричеством. Власти также должны будут оценить разрушения и решить какие здания могут быть отремонтированы.

Также был согласован срочный план для Минобразования по ремонту 50 школ в восточных районах города в течение шести месяцев. К началу следующего учебного года планируется восстановить 100 школ.

Правительство поручило Министерству внутренних дел начать патрулирование и отремонтировать полицейские участки.

В секторе здравоохранения план работы включает в себя восстановление пяти медицинских центров и двух больниц.

Кроме того предусматривается реконструкция железной дороги и аэропорта.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в восточном Алеппо сирийские правительственные войска под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда ценные вещи.

Случаи мародерства фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.

В ряде КПП сирийской армии у гражданских лиц требуют крупные суммы денег за провоз личных вещей, в результате чего некоторые местные жители вынуждены оставлять свое имущество на пропускных пунктах.

Источник: korrespondent.net

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