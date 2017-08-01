Сутки в АТО: 72 обстрела, шестеро раненых

За минувшие сутки сепаратисты 72 раза открывали огонь по силам АТО на Донбассе, шестеро украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров сепаратисты стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП противник обстреливал Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

В свою очередь, сепаратисты заявляют о 253 обстрелах со стороны украинской армии.

Напомним, что в самопровозглашенной ДНР ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека.

Источник: korrespondent.net