Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2017, воскресенье, 09:01
-16°C
Завтра -13°C
-16°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
08. 01. 2017

Сутки в АТО: 72 обстрела, шестеро раненых

 
За минувшие сутки сепаратисты 72 раза открывали огонь по силам АТО на Донбассе, шестеро украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.
 
На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке.
 
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.
 
 
На Луганском направлении из минометов различных калибров сепаратисты стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.
 
На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП противник обстреливал Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.
 
В свою очередь, сепаратисты заявляют о 253 обстрелах со стороны украинской армии.
 
Напомним, что в самопровозглашенной ДНР ограничен ввоз продуктов гражданами с украинской стороны до 50 килограмм на одного человека.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.