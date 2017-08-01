Франция усилит защиту от кибератак

Французское военное ведомство собирается усилить защиту от кибератак, заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

По словам Ле Дриана, Франция не менее уязвима для кибератак со стороны иностранных государств, чем Соединенные Штаты.

Он уточнил, что есть реальная опасность кибератак на объекты французской гражданской инфраструктуры, а также против французской демократии и средств массовой информации.

Ле Дриан считает, что у Франции нет иммунитета от кибератак. "Нет, конечно, нет, мы не должны быть наивными", - сказал он, отвечая на вопрос о подобном иммунитете.

Напомним, Вашингтон обвинил Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов. 29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net