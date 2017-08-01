США эвакуирует своих дипломатов из Гамбии

Госдепартамент США обязал членов семей всех сотрудников американского посольства в Гамбии срочно покинуть эту западноафриканскую страну в связи с риском беспорядков, сообщает BBC.

Также всем американским гражданам, находящимся в Гамбии, рекомендуют подумать о выезде из этой страны коммерческим транспортом.

Напомним, президент Гамбии Яхья Джамме, удерживающий власть на протяжении 22 лет, 2 декабря неожиданно признал свое поражение на выборах, однако неделю спустя он передумал, якобы обнаружив нарушения в ходе голосования.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудила решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".

Ранее министр информации Гамбии Шериф Боджанг сообщил о прекращении сотрудничества страны с Международным уголовным судом.

Источник: korrespondent.net