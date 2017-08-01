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08. 01. 2017

США эвакуирует своих дипломатов из Гамбии

 
Госдепартамент США обязал членов семей всех сотрудников американского посольства в Гамбии срочно покинуть эту западноафриканскую страну в связи с риском беспорядков, сообщает BBC.
 
Также всем американским гражданам, находящимся в Гамбии, рекомендуют подумать о выезде из этой страны коммерческим транспортом.
 
Напомним, президент Гамбии Яхья Джамме, удерживающий власть на протяжении 22 лет, 2 декабря неожиданно признал свое поражение на выборах, однако неделю спустя он передумал, якобы обнаружив нарушения в ходе голосования.
 
Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудила решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".
 
Ранее министр информации Гамбии Шериф Боджанг сообщил о прекращении сотрудничества страны с Международным уголовным судом.
 
 

Источник: korrespondent.net

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