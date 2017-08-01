Снег в Украине: без света 35 населенных пунктов

Из-за непогоды по состоянию на 07:00 воскресенья обесточенными остается 35 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.

А именно: в Одесской области - 24 населенных пунктов, Херсонской - 7, Николаевской - 2, Днепропетровской и Волынской - по одному.

Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на 7:00 8 января автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.

В общем, ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей, которые получили обморожения во время заторов нет.

Введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).

По состоянию на утро воскресенья продолжаются аварийно-восстановительные работы в Приморском районе Одессы, где в субботу днем возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. Без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер).

Напомним, что в Одесской области снежные заносы в некоторых случаях составляют более двух метров. На трассе Одесса-Рени из-за непогоды в пробке застряли около 35 автомобилей с 70 людьми.