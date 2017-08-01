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08. 01. 2017

Порошенко показал книги, поразившие его в 2016-м

 
Президент Украины Петр Порошенко поделился в Facebook списком книг, которые поразили его в прошлом году.
 
Всего президент привел шесть книг:  "Воспоминания", Павел Скоропадский; "25 побед Украины", Александр Палий; "Тамплиеры", Сергей Жадан; "Secondhand time" Svetlana Alexievich; Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га"; «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 », Татьяна Филевская.
 
Также Порошенко поделился самыми яркими, по его мнению, цитатами из этих произведений. В основном, цитаты касаются борьбы Украины за независимость.
 
Так из воспоминаний Скоропадского Порошенко привел такую цитату: "Великороси кажуть: «Ніякої України не буде», а я кажу: «Щоб не сталось, Україна в тій чи іншій формі буде. Неможливо змусити річку йти проти течії, так само і з народом, його не змусиш відмовитись від своїх ідеалів»".
 
А из книги Палия такую: "В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати".
 
Напомним, что в новогоднем поздравлении Порошенко пожелал украинцам мира, победы, благополучия и единства.
 
 

Источник: korrespondent.net

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