За сутки на дорогах Украины погибли пять человек

За прошедшие сутки на автодорогах Украины погибли пять человек и еще 45 травмированы, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 9:00 8 января движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

Напомним, что по состоянию на 7:00 8 января автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.

В общем, ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

В Винницкой области спасатели 13 раз оказывали помощь участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями. Из заносов были освобождены 16 авто, в том числе и две машины "скорой помощи".

Источник: korrespondent.net