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08. 01. 2017

За сутки на дорогах Украины погибли пять человек

 
За прошедшие сутки на автодорогах Украины погибли пять человек и еще 45 травмированы, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
 
"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях ", - говорится в сообщении.
 
Также отмечается, что по состоянию на 9:00 8 января движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.
 
Напомним, что по состоянию на 7:00 8 января автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.
 
В общем, ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.
 
В Винницкой области спасатели 13 раз оказывали помощь участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями. Из заносов были освобождены 16 авто, в том числе и две машины "скорой помощи".
 
 

Источник: korrespondent.net

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