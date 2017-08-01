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08. 01. 2017

Пашинский и Корбан. Появилась вторая аудиозапись

 
Экс-заместитель Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал вторую часть аудиозаписей разговоров народного депутата Сергея Пашинского с бывшим заместителем губернатора Днепропетровской области Геннадием Корбаном.
 
 
По словам Портнова, Пашинский в марте 2015 года обратился к Корбану с просьбой отпустить из следственного изолятора содержащегося там Виктора Науменко, который при президенстве Виктора Януковича был заместителем главы Днепропетровского областного совета.
 
Науменко был взят под стражу по подозрению в превышении власти, способствованию массовым беспорядкам, организации титушек, препятствованию деятельности журналистов и причастности к побоищу возле Днепропетровской ОГА 26 января 2014 года во время одного из вече.
 
Портнов утверждает, что через несколько дней после звонка Пашинского, Науменко вышел из СИЗО и именно за это Пашинский благодарит своего собеседника в предыдущем, опубликованном несколько дней назад разговоре.
 
Напомним, что ранее была опубликована запись разговора Пашинского с Корбаном, в которой нардеп говорит о захвате власти и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".
 

Источник: korrespondent.net

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