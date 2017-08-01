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08. 01. 2017

Штайнмайер через три недели покинет свой пост - СМИ

 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер будет выполнять свои обязанности на этой должности до начала февраля, пишет BILD.
 
"Штайнмайер будет оставаться министром еще три недели", - сообщает издание со ссылкой на источники в социал-демократической партии Германии, членом которой является политик.
 
Ожидается, что решение по кандидатуре преемника Штайнмайера будет приниматься на встрече социал-демократов 29 января.
 
 
По прогнозам, нынешний дипломат имеет шансы выиграть выборы на пост главы государства, его поддержка среди коллег, а также среди населения страны является самой высокой на данный момент.
 
Напомним, что ранее Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. "Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", – заявил он.

Источник: korrespondent.net

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