Папа Римский отказался от бронированной машины

Папа Римский Франциск заявил, что в отличие от своих предшественников не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок, пишет Reuters.
Об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».
Священнослужитель пояснил, что, несмотря на риски и грозящую ему опасность, он хочет быть ближе к людям.
«Возможно, это безрассудно, но должен отметить, что я совершенно не беспокоюсь за себя. Но я всегда переживаю за безопасность тех, кто путешествует со мной, и за людей, которых я встречаю в разных странах. Но Господь всегда с нами», — отметил Папа Римский.
Он также добавил, что понимает необходимость в повышенных мерах безопасности, но «епископ — это пастырь, отец, и между ним и людьми не должно быть преград».
Reuters отмечает, что за последние два года итальянская полиция серьезно усилила меры безопасности в районе Ватикана в связи с участившимися терактами в Европе. Тем не менее, Франциск по-прежнему перемещается по Риму на Ford Focus и настаивает, чтобы его охрана не слишком бросалась в глаза.
Написанная Торниелли книга «Путешествие» рассказывает о 17 визитах Папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В 2017-м понтифик планирует поездки в Португалию, Индию и Бангладеш.
Напомним, что традиционное рождественское послание Urbi et Orbi (Городу и миру), с которым Папа Римский Франциск обратился к верующим было, в первую очередь, посвящено войне в Сирии.
Источник: korrespondent.net
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