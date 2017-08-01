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08. 01. 2017

В результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек

 
На овощном рынке в шиитском районе Багдада прогремел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщает Reuters.
 
По предварительным данным, погибли 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.
 
Атака имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Ираке боевики террористической группировки "Исламское государство".
 
Ранее сообщалось, что на восточной окраине Багдада возле мечети произошел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, шесть человек, еще 15 получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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