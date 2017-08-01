США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына - СМИ

Спецназ США и Вооруженные силы Южной Кореи создадут специальный отряд для проведения операции по убийству северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что отряд, в который войдут от 1 до 2 тысяч человек, будет создан по американскому образцу, однако адаптирован к особым условиям полуострова.

Американские военные, входящие в отряд, будут подчиняться южнокорейскому командованию.

Кроме того, в ближайшие месяцы США и Сеул условились провести ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. В задачи отряда будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Ранее в Южной Корее заявили о возможности ракет КНДР долетать до США к 2020 году. Позднее Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу объявил, что отечественная ракета находится "в последней стадии разработки".

Источник: korrespondent.net