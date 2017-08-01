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08. 01. 2017

США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына - СМИ

 
Спецназ США и Вооруженные силы Южной Кореи создадут специальный отряд для проведения операции по убийству северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военный источник.
 
Отмечается, что отряд, в который войдут от 1 до 2 тысяч человек, будет создан по американскому образцу, однако адаптирован к особым условиям полуострова. 
 
Американские военные, входящие в отряд, будут подчиняться южнокорейскому командованию.
 
 
Кроме того, в ближайшие месяцы США и Сеул условились провести ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев.
 
В задачи отряда будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.
 
Ранее в Южной Корее заявили о возможности ракет КНДР долетать до США к 2020 году. Позднее Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу объявил, что отечественная ракета находится "в последней стадии разработки".
 

Источник: korrespondent.net

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