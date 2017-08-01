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08. 01. 2017

Гидрометцентр дал прогноз по поводу снегопадов

В воскресенье, 8 января, погодные условия в Украине будут оставаться сложными - продлятся снегопады и метели, сообщают в Гидрометцентре.
 
В частности, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - метели и гололедица. Ожидается, что за день сугробы вырастут на 15-20 см.
 
Будет и в дальнейшем холодно, до -13 градусов.
 
Однако уже на 9 января метеорологи прогнозируют улучшение погоды, уменьшение снежных осадков.
 
 
В то же время Гидрометцентр предупреждает о понижение температуры на Западе и Севере. В Карпатах и Прикарпатье, до -25 градусов по Цельсию.
 
В связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
 
В случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения Киевской области, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
 
В связи с этим, Киевская областная государственная администрация призывает водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам региона.
 
 
Напомним, что автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.
 

Источник: korrespondent.net

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