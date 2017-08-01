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08. 01. 2017

В Пекине создали экологическую полицию

 
Власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом, сообщает The Telegraph.
 
В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.
 
В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.
 
В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха — второй по опасности. В связи с этим на шести скоростных шоссе города было остановлено движение транспорта. Также временно прекратилась работа на ряде строек и предприятий.
 
Напомним, в конце декабря в международном аэропорту Пекина из-за сильного смога отменили более 180 авиарейсов сообщает телеканал CCTV.
 

Источник: korrespondent.net

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